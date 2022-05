Il Milan torna in testa alla classifica (+2 sull’Inter) vincendo in rimonta sul campo del Verona. Hellas avanti con Faraoni, poi si scatena Tonali (a cui il Var aveva già annullato un gol per fuorigioco), con una doppietta nel giorno del suo 22° compleanno, a cavallo dell’intervallo. Pari nel recupero del primo tempo, 1-2 a inizio ripresa, servito in entrambi i casi davanti alla porta vuota da un imprendibile Leao. Nel finale il 3-1 di Florenzi, che segna appena entrato in campo

