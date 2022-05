Strepitosa vittoria in rimonta al Bentegodi della squadra di Pioli, che batte 3-1 l'Hellas e torna a +2 sull'Inter a 180 minuti dalla fine del campionato. Decisivo l'asse Tonali-Leao, applausi anche per Kalulu e il neoentrato Florenzi. Poca fortuna per Giroud e Simeone, convincenti Faraoni e Lazovic. Ecco tutti i voti

HIGHLIGHTS VERONA-MILAN - SERIE A, TUTTI I GOL