Probabili formazioni Inter Empoli

Inzaghi ritrova Barella, che sarà regolarmente in mezzo al campo dal primo minuto. Assente Bastoni, gioca Dimarco in difesa. Ballottaggio Correa-Dzeko, favorito l'ex Lazio. Squalificati Stojanovic e Verre, Andreazzoli ritrova Bandinelli. Chance per La Mantia che affiancherà Pinamonti. Calcio d'inizio ore 18.45

L' Inter vuole vincere per mettere pressione al Milan. I nerazzurri cercano tre punti importanti per continuare a coltivare l'obiettivo scudetto e prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 11 maggio. L' Empoli di Andreazzoli , aritmeticamente salvo , vuole vendicare la sconfitta della gara d'andata. La gara di San Siro aprirà il programma della 36^ giornata di Serie A. Calcio d'inizio ore 18.45 .

Empoli, Andreazzoli punta su La Mantia-Pinamonti

Inter-Empoli a Manganiello

Aurelio Andreazzoli conferma Vicario tra i pali. Non ci sarà lo squalificato Stojanovic in difesa, al suo posto Fiammozzi. Completeranno il reparto Romagnoli, Luperto e Parisi. In mezzo al campo ci saranno Zurkowski, Asllani e il recuperato Bandinelli. Assente Verre per squalifica, maglia da titolare per Bajrami. In avanti Andrea Pinamonti dovrebbe essere affiancato da La Mantia, in vantaggio su Di Francesco.