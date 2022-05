L'allenatore nerazzurro a Inter Tv: "In questo finale saranno le motivazioni a fare la differenza. Contro l'Empoli dovremo dare il massimo possibile". Poi sulla volata scudetto: "Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, non dobbiamo pensare a quello che fanno gli altri"

Tre gare al termine del campionato, due punti da recuperare al Milan : l' Inter di Simone Inzaghi apre la 36^ giornata di Serie A, ospitando l' Empoli a San Siro, con fischio d'inizio venerdì 6 maggio ore 18.45. Vincere per mettere pressione ai rossoneri, è questo l'obiettivo dei campioni d'Italia in carica. L'allenatore nerazzurro ha presentato la gara al canale tematico nerazzurro.

Fa differenza giocare prima del Milan o è lo stesso?

"Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla nostra squadra, senza vedere quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stesso e dare il 120%".

Si va verso un San Siro pieno, che spinta potrà dare il pubblico?

"È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta".