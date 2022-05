Inter-Empoli a Manganiello, Sozza per Genoa-Juve

Designati gli arbitri per i primi due anticipi in programma venerdì della 36^ giornata di Serie A: Inter-Empoli (ore 18.45) a Manganiello, Genoa-Juventus (ore 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4k e in streaming su NOW) a Sozza. Il recupero Salernitana-Venezia sarà diretto da Mariani