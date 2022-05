Sarri effettua un solo cambio rispetto al match contro lo Spezia: fuori Basic, dentro Luis Alberto. Giampaolo sceglie il 4-5-1 e ritrova Rincon, assente nel derby per squalifica. Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria, diretta ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Europa o salvezza. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere per Lazio e Sampdoria che si affronteranno nell'ultimo anticipo della 36^ giornata di Serie A. Entrambe vogliono dare continuità al successo della scorsa settimana. I blucerchiati hanno vinto il derby contro il Genoa, allontanandosi dalla zona retrocessione, ma ancora in una posizione rischiosa. I biancocelesti, invece, hanno conquistato i tre punti in casa dello Spezia e hanno la possibilità di scavalcare momentaneamente la Roma (poi impegnata contro la Fiorentina) al quinto posto in classifica. Calcio d'inizio ore 20.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Nando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.