Giampaolo: "Campionato non finito, servono punti"

L'entusiasmo non manca in casa Sampdoria dopo la vittoria contro nel derby il Genoa. Il club blucerchiato, tuttavia, è ancora alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. La prossima sfida sarà sabato 7 maggio contro la Lazio all'Olimpico, alle ore 20.45 (In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Ai canali ufficiali del club ligure, ha parlato l'allenatore Marco Giampaolo che avverte: "Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza". Poi sul rush finale aggiunge: "Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire".