Dopo il successo nel derby, la Sampdoria vuole continuare la corsa verso l'aritmetica salvezza e affronta una trasferta complicata all'Olimpico contro la Lazio. La squadra di Sarri è in corsa per un posto in Europa League, a pari punti con la Roma, e deve difendersi anche dal possibile ritorno di Fiorentina e Atalanta.

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD