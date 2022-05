Probabili formazioni di Salernitana-Cagliari

Nicola recupera Sepe dopo il problema all'occhio. Ballottaggio Obi-Zortea a centrocampo e Verdi-Bonazzoli in attacco. Agostini, alla sua prima in Serie A, sceglie il 4-3-1-2 ma dovrà fare a meno di Nandez per un problema muscolare. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni dello scontro salvezza in programma all'Arechi alle 18 Condividi

Questo pomeriggio, all'Arechi di Salerno è in programma uno scontro diretto per la lotta salvezza tra Salernitana e Cagliari. I padroni di casa cercheranno di cavalcare l'entusiasmo della piazza per trovare i tre punti che metterebbero la questione salvezza a buon punto. Il Cagliari, invece, appena scavalcato proprio dalla Salernitana e attualmente terzultimo (e quindi retrocesso), cerca una svolta dopo il cambio panchina: per Agostini, nuovo allenatore, c'è subito una sfida delicatissima e non c'è più tempo per sbagliare. Calcio d'inizio alle 18.

Due ballottaggi per Nicola, Sepe c'è: la probabile della Salernitana leggi anche Il calendario della lotta salvezza Nicola schiera il suo 3-5-2. In porta c'è Sepe, recuperato dopo il fastidio all'occhio che lo aveva costretto al cambio nel match contro il Venezia. La difesa a tre è composta da Gyomber, Radovanovic e Fazio. I quinti di centrocampo saranno Mazzocchi e Obi (quest'ultimo in vantaggio su Zortea che comunque è ancora in corsa per una maglia da titolare). Nel mezzo, pronto il trio composto da Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly. Infine, in attacco, insieme a Djuric, al momento è in vantaggio Verdi, con Bonazzoli che lo insidia per partire dal 1'.

Salernitana (3-5-2) probabile formazione: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Obi; Verdi, Djuric. All.: Nicola.

Agostini cambia modulo: la probabile del Cagliari leggi anche Agostini: "Daremo tutto, crediamo nella salvezza" Per la prima uscita della sua carriera sulla panchina del Cagliari (e di Serie A), Agostini sceglie il 4-3-1-2 come modulo. In porta Cragno. Difesa a quattro composta da Bellanova, Ceppitelli, Lovato e Carboni (con quest'ultimo in ballottaggio con Lykogiannis). A centrocampo non c'è Nandez (fastidio muscolare): al suo posto, Deiola è in vantaggio su Baselli per schierarsi accanto a Grassi e Rog. Davanti, Marin supporterà la coppia Joao Pedro-Pavoletti.