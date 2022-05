"Quella contro la Salernitana è una partita fondamentale, c’è da mettere in campo tutto quello che abbiamo. In questi giorni abbiamo lavorato anche a livello mentale". Parla così in conferenza stampa Alessandro Agostini, l’allenatore scelto dal Cagliari al posto di Walter Mazzarri per provare a centrare la salvezza. L’ex allenatore della Primavera rossoblù ha poi proseguito: "Non penso all’emozione per la mia prima panchina in Serie A, penso solo alla partita di domenica. Non mi sembra il caso di parlare adesso di moduli e formazione, secondo me è fondamentale il lavoro psicologico, perché domenica bisogna fare qualcosa di importante e sento che possiamo farcela. Sento tanto senso di responsabilità. Non sono un supereroe, conosco questi momenti perché li ho vissuti". Cagliari – terzultimo a -1 dalla Salernitana quartultima e prossima avversaria domenica all’Arechi – che attraversa un momento difficile: "Al di là di quello che ho trovato al mio arrivo alla guida della Prima squadra – ha ammesso Agostini – mi sento molto orgoglioso della scelta della società, perché io a questa salvezza credo veramente. Ho trovato dei ragazzi disponibili, che si vogliono salvare e so che faranno tutto il possibile e anche di più per raggiungere l'obiettivo; sono sicuro che andranno in campo e metteranno tutto. Non sono un supereroe, conosco questi momenti perché li ho vissuti. La strada è l’unione di intenti e mettere dentro tutto ciò che c’è da mettere. Ho giocato varie gare cosi e ne ho anche vinte".