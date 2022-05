Dopo aver segnato esattamente un gol in tutte le prime quattro sfide interne di Serie A contro l'Udinese, il Sassuolo è rimasto a secco di reti in tutte le ultime quattro - quella friulana è l'unica formazione nel massimo campionato che è riuscita a tenere a zero gol il Sassuolo per quattro partite di fila al Mapei Stadium.