Probabili formazioni Torino-Napoli

Il Torino per provare a fermare un’altra grande, il Napoli per consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Juric e quella di Spalletti si affrontano nel primo dei tre anticipi del sabato (ore 15) della 36^ giornata di Serie A. Torino (47 punti in classifica) che si presenta al match dopo il successo in trasferta contro l’Empoli, vittoria anche per il Napoli (70 punti) che ha battuto nettamente il Sassuolo per 6-1 al Maradona nell’ultimo turno di campionato.