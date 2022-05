Juric: "Belotti? Basta parlarsi e accordarsi"

Imbattuto da sei giornate (3 vittorie e 3 pareggi), Torino al lavoro in vista del match contro il Napoli, in programma sabato alle 15: "Dobbiamo continuare così e raccogliere più punti possibile da qui alla fine del campionato", dichiara l'allenatore granata in conferenza. Sul rinnovo di Belotti: "Sembra un gioco da bambini, ma la situazione è più semplice di quanto si pensi: devono soltanto sedersi, parlare e mettersi d'accordo"

