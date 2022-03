Una rosa lunga permette di risolvere le partite anche con giocatori entrati a gara in corso. Ecco quali sono le squadre di Serie A che hanno segnato più gol con calciatori che avevano iniziato il match in panchina e chi ha guadagnato più punti grazie a loro. In testa alle due classifiche non c'è la stessa squadra...

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A