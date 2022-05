Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

Mihajlovic ritrova Dijks tra i convocati, ma andrà in panchina. A centrocampo chance dal 1' per Aebischer, attacco affidato a Orsolini e Arnautovic. Dionisi torna al 4-2-3-1 con Traorè titolare, squalificato Kyriakopoulos, a sinistra giocherà Rogerio. Calcio d'inizio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Ad aprire la domenica di Serie A ci sarà il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Entrambe le squadre hanno ormai raggiunto gli obiettivi stagionali e non hanno nulla da chiedere al campionato in termini di classifica, ma vogliono la vittoria per motivi diversi. I rossoblù vogliono tornare a vincere per riscattare la sconfitta in casa del Venezia, ma soprattutto per regalare la prima vittoria a Mihajlovic dal suo ritorno in panchina. Il Sassuolo vuole invece i tre punti dopo aver raccolto un solo pareggio nelle ultime quattro. All'andata finì 0-3 in favore del Bologna con i gol di Orsolini, Hickey e Santander. Calcio d'inizio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.