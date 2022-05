Serie A, calendario e orari della 37^ giornata

I quattro anticipi di oggi aprono la penultima giornata di campionato. Domenica la sfida scudetto a distanza tra Milan (impegnato contro l'Atalanta alle 18) e Inter (che sfida il Cagliari in trasferta alle 20.45). Tra i due postici del lunedì anche Juve-Lazio, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Pronti, via: inizia quest’oggi una 37^ giornata di Serie A che promette gol, emozioni, spettacolo e che potrebbe già regalare verdetti sia per quel che riguarda la corsa tricolore sia per la lotta per non retrocedere. Si parte oggi con ben 4 anticipi: alle 15 la Salernitana sfida in trasferta l’Empoli con l’obiettivo di piazzare un ulteriore scatto (che potrebbe anche risultate decisivo in caso di vittoria e sconfitta del Cagliari domenica) in chiave salvezza. Alle 18 tocca a Verona-Torino e Udinese-Spezia, con la squadra di Thiago Motta ancora non aritmeticamente salva. Nel posticipo serale si affrontano Roma e Venezia.