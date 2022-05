Torino-Roma, le probabili formazioni

Mourinho sceglie Pellegrini, Perez e Abraham in attacco, ballottaggio sugli esterni in vista anche della finale di Conference League di mercoledì. Juric schiera il giovane Seck in attacco insieme a Praet alle spalle di Belotti, assenti Singo e Bremer

Ultima giornata di Serie A che si aprirà con la sfida tra Torino e Roma di venerdì alle 20.45. I giallorossi - reduci da un punto nelle ultime due di campionato - vogliono una vittoria per ottenere la qualificazione in Europa League, ma con un occhio di riguardo anche alla finale di mercoledì 24 di Conference League contro il Feyenoord. Il Torino di Juric invece, dopo un'annata positiva, vuole chiudere nel miglior modo possibile e provare a mantenere quantomeno il decimo posto. All'andata finì 1-0 per i giallorossi con la rete di Tammy Abraham.

Nel Torino c'è Demba Seck: la probabile leggi anche Juric: "Aspettiamo Belotti. Brekalo? Sapevo già" Privo di Singo e Bremer già dalla scorsa giornata, Juric si affiderà a 9/11 della squadra che ha vinto a Verona. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa conferma per Izzo, Zima e Rodriguez. In mediana ci sarà ancora Lukic, con lui Ola Aina, Ricci e Ansaldi. La novità riguarda la trequarti, dove alle spalle di Belotti ci saranno Praet e il giovanissimo Demba Seck. Panchina per Brekalo, che non rimarrà al Torino nella prossima stagione.

TORINO (3-4-2-1) Probabile formazione: Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Demba Seck, Praet; Belotti. Allenatore: Juric.

Ballottaggi sugli esterni per la Roma: la probabile leggi anche Mourinho: "Per me è la finale più importante" Un qualificazione in Europa League da ottenere, ma una finale europea all'orizzonte: José Mourinho schiererà i titolari, ma con qualche calciatore che sarà lasciato a riposo. Non ci sarà ancora Mkhitaryan (difficile il suo recupero per il Feyenoord). 3-4-2-1 con la difesa composta da Kumbulla, Mancini e Ibanez, mentre a centrocampo giocheranno Oliveira e Cristante, per la fase offensiva Mou punta su Pellegrini, Perez e Abraham. Il vero dubbio riguarda gli esterni, dove ci sono due posti per cinque giocatori: al momento i favoriti sono Spinazzola a destra e Zalewski a sinistra, ma l'esterno italiano - appena guarito dal grave infortunio - è insidiato da Karsdorp e Maitland-Niles. Se non dovesse spuntarla a destra, Spinazzola si giocherebbe una maglia a sinistra con il giovane Zalewski.