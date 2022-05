Juric: "Aspettiamo Belotti. Brekalo? Sapevo già"

Vigilia di Torino-Roma ma a tenere banco in casa granata è solo il mercato. Dal rinnovo di Belotti all'addio di Brekalo, passando per il futuro di Bremer, Mandragora e Praet: Ivan Juric ha parlato del futuro del Torino. Le possibili scelte di formazione in vista della Roma Condividi

Ultima gara di campionato, ma testa e pensieri già alla prossima stagione: il Torino è atteso dalla partita casalinga contro la Roma (in programma venerdì 20 maggio alle ore 20.45), ma la mente è già proiettata alla stagione che verrà. Nella conferenza stampa della vigilia, Ivan Juric ha affrontato i tanti temi di mercato relativi ai calciatori granata dal futuro incerto. Uno di questi è Andrea Belotti, che incontrerà la società per discutere l'eventuale rinnovo del contratto che scadrà il prossimo giugno: "Non si sa quello che farà. Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. A quel punto lo sapremo. Credo che nelle ultime settimane abbiamo fatto cose giuste, proponendo in maniera buona e chiara. Ora deve decidere quello che si sente. Ma oltre domenica non c'è più tempo".

Juric: "Sapevo da due mesi le intenzioni di Brekalo" leggi anche Cairo: "Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando" Tutto da scrivere il futuro di Andrea Belotti, in parte sarà così anche per quello di Josip Brekalo. L'unica certezza, in questo caso, è che il croato non resterà al Torino. Lo aveva ammesso il direttore tecnico Vagnati: "Ha deciso di non continuare con noi, siamo rimasti delusi". Su questo tema, è tornato anche l'allenatore granata: "So da due mesi che non sarebbe rimasto, perché vorrebbe fare un'altra esperienza. A lui devo solamente dire grazie, perché ha lavorato da professionista. Ognuno fa le proprie scelte". Il Torino ha scelto di non riscattarlo: "Avremmo potuto riscattarlo per poi rivenderlo, ma anche a me non piaceva questa possibilità". Poi Ivan Juric commenta anche il suo futuro: "Restare? Penso di sì, poi dipende da quello che vuole fare la società. Questa piazza ha bisogno di fare passi in avanti e crescere, ma è difficilissimo".

"Mandragora? Nessun riscatto. Difficile sostituire Bremer" leggi anche Bremer: "Mia stagione migliore". Ma anche l'ultima? Tanti punti interrogativi anche in mezzo al campo: "Mandragora non è nostro, lo dobbiamo comprare: non c’è stato nessun riscatto. Noi perdiamo lui e Pobega. Praet? Lui è un giocatore del Leicester. Io non chiedo garanzie alla società, è sempre così sui prestiti". Poi su Bremer, che potrebbe lasciare il Torino al termine della stagione: "Sicuramente non ne prenderemo uno più forte. Si merita una grande squadra, è stato dominante".

Torino, Belotti dal 1'. Dubbi sulla trequarti Per l'ultima gara della stagione, Juric si affida al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Berisha. La linea difensiva, orfana di Bremer, sarà composta da Izzo, Zima e Rodriguez. Sulle fasce ci sarà spazio per Ola Aina e Vojvoda, mentre in mezzo al campo toccherà a Lukic e Pobega. Sulla trequarti agiranno Demba Seck o Praet, da un lato e Brekalo o Pjaca dall'altro a supporto dell'unica punta Andrea Belotti.