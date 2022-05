L'allenatore portoghese ha parlato a una settimana dalla finale di Conference League contro il Feyenoord, in occasionde del media day della Roma a Trigoria. "Il valore di una finale è sempre lo stesso - ha spiegato - a prescindere dalla competizione. Ma questa per me è la più importante di tutte, perché le altre sono già state giocate"

Un percorso iniziato ad agosto, quando la Roma affrontò un turno preliminare di Conference League prima dell’inizio della Serie A. Oggi i giallorossi hanno raggiunto la finale – dove affronteranno il Feyenoord - e vogliono chiudere la stagione con un titolo in bacheca, vincendo la prima edizione della nuova competizione Uefa. Lo sa bene José Mourinho , che in un'intervista a Sky Sport nel Media Day della Roma ha detto la sua sulla sfida del 25 maggio.

Conosce bene l'atmosfera delle finali nelle Coppe europee, che significato avrà questa?

“Per me hanno tutte lo stesso significato, non cambia. Ovviamente la storia e il prestigio delle competizioni è diverso, ma per me questa è la più importante di tutte perché le altre si sono già giocate e vogliamo vincerla. L'abbiamo voluta fortemente"

Questa è una finale che ha anche un significato nel percorso di crescita della “sua” Roma?

"Con la finale saranno quindici partite europee, abbiamo iniziato ad agosto e abbiamo viaggiato tanto. Abbiamo giocato partite difficili a causa di trasferte lontane e complicate. Poi è arrivata la fase a eliminazione diretta, dove con il Vitesse ci siamo qualificati al 90'. Ne abbiamo pagato le conseguenze anche in Serie A, perché giocare ogni tre giorni contro squadre che spesso non avevano coppe, spesso ci ha fatto perdere punti. Quando guardo la classifica di Serie A, mi vengono in mente gli errori arbitrali e le partite del giovedì. È stata dura, ma se alla fine hai un ritorno e vinci la coppa, allora poi dici ‘bene, ok’, ma prima bisogna vincere"

La prima partita ufficiale della Roma di Mou è stata a Trabzonspor: si aspettava così questo viaggio, tornando a quella notte?

"Noi sapevamo che il Trabzonspor fosse una squadra molto difficile per la competizione. Sapevamo anche che sarebbero arrivate squadre forti dall’Europa League in seguito e la semifinale ne è un esempio. Noi abbiamo sempre pensato partita dopo partita, abbiamo giocato la Conference con serietà e ambizione. Abbiamo disputato 14 partite di giovedì, quindi ora bisogna dare tutto per vincere la finale"

Gli avversari hanno scelto il Portogallo come ritiro e stanno preparando la finale dopo aver terminato il campionato. Questo è un vantaggio?

"Certo che lo è, perché noi dobbiamo giocare una gara importante contro il Torino, ne abbiamo giocata un'altra altrettanto importante contro il Venezia. Loro hanno finito e vanno in Portogallo tranquilli, hanno la possibilità di lavorare solo per la finale. È un piccolo vantaggio, ma quando arrivi in finale devi dimenticare tutti questi problemi ed essere consapevole che è una partita unica, che tutti vogliono giocare, ma dove conta vincere. Bisogna dimenticare che loro hanno questo vantaggio. Oggi dico di sì, ma mercoledì dirò che non c'è alcun vantaggio se mi si verrà chiesto".