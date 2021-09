Vittoria schiacciante dei blucerchiati al Castellani e prima gioia alla Samp per D’Aversa. Il mattatore dell’incontro è Ciccio Caputo (primi gol con la nuova maglia) che punisce il suo ex Empoli con una rete per tempo: inizia col mancino di prima sull’imbucata di Candreva, poi il raddoppio con una finta e tiro piazzato che non lascia scampo a Vicario. A venti minuti dal termine arriva anche la bellissima realizzazione di Candreva che, con un destro a giro sul secondo palo, firma il definitivo 3-0

PAGELLE