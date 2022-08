Lecce-Inter, le probabili formazioni: Brozovic recupera, Baroni lancia Ceesay

D'Ambrosio è l'unico indisponibile nerazzurro in vista dell'esordio in campionato a Lecce. Inzaghi ha confermato il ritorno di Brozovic: il croato sarà titolare. Nella serata del ritorno della LuLa, il Lecce si opporrà con il nuovo acquisto Cetin titolare accanto a Blin al centro della difesa. In avanti Ceesay favorito su Colombo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD SERIE A, LE PROBABILI

L'Inter si prepara all'esordio in campionato allo stadio "Via del Mare" di Lecce. Inzaghi ha già sciolto tutti i dubbi legati alla formazione titolare e dovrebbe presentare l'undici tipo. Nei padroni di casa qualche dubbio in più legato all'attacco e problemi difensivi a cui sopperire. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Lecce, difesa da reinventare

Baroni deve rinunciare a Tuia e Dermaku, quella che sulla carta sarebbe la coppia difensiva titolare, per problemi fisici. Al loro posto ci sarà Cetin, arrivato dal mercato dal Verona, e l'adattato Blin. L'allenatore può invece scegliere tra più alternative in attacco, dove i ballottaggi sono due: Ceesay-Colombo per il ruolo di centravanti e Di-Francesco-Di Mariano nella posizione di esterno sinistro. Sono in vantaggio i primi, con Strefezza certo della sua titolarità a destra. A centrocampo non dovrebbe farcela Askildsen LECCE (probabile formazione) 4-2-3-1: Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni