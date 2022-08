Milan-Udinese, le probabili formazioni: Rebic favorito su Giroud

Per il match contro l'Udinese, il Milan deve rinunciare certamente a Tonali e Ibrahimovic ma potrebbe recuperare Giroud che prova a stringere i denti. Il favorito per una maglia da titolare resta Rebic. Messias è recuperato e sarà regolarmente in campo. Sottil tiene Beto (non al meglio) in panchina, coppia d'attacco Deulofeu-Success. Calcio d'inizio alle 18.30 SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Si parte, il Milan campione d'Italia vuole continuare a stupire dopo il titolo conquistato nella scorsa stagione ai danni dell'Inter. Il club ha rinnovato la rosa cercando di puntellarla nei ruoli necessari a fare un ulteriore salto di qualità. E' arrivato Divock Origi (che non probabilmente non andrà neanche in panchina dal momento che si è aggregato al gruppo solo nelle ultime ore), c'è Il gioiellino Charles De Ketelaere prelevato da Bruges. Pioli deve comunque fare i conti con alcuni problemi legati agli infortuni di Tonali e Ibra. L'Udinese parte, come di consuetudine, a fari spenti per un campionato che ha come obiettivo quello di raccogliere quanto di meglio possibile contando anche sulle prestazioni di Beto, bella scoperta della passata stagione. Si gioca a San Sirocon calcio d'inizio alle 18.30

Rebic favorito su Giroud nel ruolo di prima punta Come detto, Pioli non può contare su tutti i suoi effettivi a disposizione. Certamente out Tonali, Ibrahimovic alle prese con i rispettivi infortuni. Origi si è allenato con il gruppo ma non dovrebbe comunque essere della gara. Piccole speranze, almeno per la panchina, per Giroud che prova a stringere i denti ma al momento Rebic è favorito per una maglia da titolare. Messias è recuperato e sarà regolarmente in campo, mentre a centrocampo, per sostituire Tonali, Krunic sembra il favorito accanto a Bennacer. MILAN (probabile formazione) 4-3-2-1: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli