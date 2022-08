Le probabili formazioni della 1^ giornata

Tutte le ultime sulle formazioni della prima giornata di A direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan senza Tonali: gioca Krunic mentre in avanti tocca a Rebic. Inter con Brozovic che recupera e parte dall'inizio. Kostic subito in campo, Wijnaldum no. Nella Lazio niente da fare per Pedro. Napoli con Kim e Kvaratskhelia titolari



PROBABILI FORMAZIONI 1^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'