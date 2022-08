Buona la prima per il Torino di Juric che grazie ai gol del nuovo acquisto Miranchuk al 43' (fuori poi all'intervallo per un fastidio al flessore) e Sanabria al 66' superano il Monza per 2-1. Esordio amaro in Serie A per la squadra allenata da Stroppa: Dany Mota realizza al 94' la prima storica rete del club brianzolo nella categoria