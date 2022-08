Inizia con una vittoria il campionato della squadra di Gasperini. Toloi e Lookman decidono una partita equilibrata e a tratti nervosa, soprattutto nel secondo tempo. Il capitano bergamasco al 26' sfrutta un'azione personale di Zapata e un'intelligente sponda di Pasalic per il più semplice dei gol. Nella ripresa Lookman sigilla il match in pieno recupero su assist di Malinovskyj. La Samp recrimina per un gol di Caputo annullato dal Var a inizio incontro e per una traversa di Quagliarella prima del raddoppio subito