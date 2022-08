Toloi e Lookman segnano, ma il migliore in campo è Zapata, sempre decisivo nel mantenere impegnata da solo la difesa della sua ex squadra. I bergamaschi vincono ma soffrono: delude soprattutto il centrocampo, che patisce la vitalità di Sabiri e Vieira. Nei blucerchiati la nota stonata è Djuricic, mentre Quagliarella riesce a essere incisivo anche in pochi minuti

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2: GOL E HIGHLIGHTS