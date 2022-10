Lazio-Udinese, le probabili formazioni: 2 dubbi per Sarri a centrocampo

Tutti a disposizione per Sarri che deve scegliere a centrocampo due tra Cataldi, Marcos Antonio, Vecino e Luis Alberto. Qualche problema per Sottil che deve valutare fino in fondo le condizioni di Becao. Walace è a disposizione. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15 Condividi

Match di grande interesse all'Olimpico con Lazio e Udinese appaiate a quota 20 punti che si giocano il terzo posto in un vero e proprio scontro diretto. La Lazio arriva a questa sfida dopo aver collezionato quattro successi consecutivi in campionato ed è reduce dal pareggio interno in Europa League con lo Sturm Graz. sarri può contare sulla rosa al completo per scegliere la formazione che affronterà i friulani. La squadra di Sottil resta la vera sorpresa di questo campionato, insieme all'Atalanta, squadra contro cui l'Udinese ha pareggiato 2-2 nello scorso turno alla Dacia Arena. L'allenatore dei bianconeri deve ancora valutare le condizioni di Becao, mentre nessun problema per Walace dopo l'incidente stradale avuto in settimana. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15.

Rosa al completo a disposizione di Sarri L'impegno in Europa League non ha portato brutte notizie sul fronte medico. Erano tutti a disposizione contro lo Sturm Graz e la situazione resta la stessa in vista dell'Udinese. Le scelte di giovedì ci danno qualche indicazione in più sui possibili titolari. In difesa c'è anche Casale come opzione. Il dubbio principale è nei tre di centrocampo. Milinkovic-Savic è punto fermo ma poi ci sono Vecino, Luis Alberto, Cataldi e Marcos Antonio per due maglie.

LAZIO (probabile formazione) 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri