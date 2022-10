statistiche

La Lazio è la squadra che si è trovata sopra nel punteggio in più gare casalinghe nella Serie A 2022/23 (cinque, riuscendo poi a trovare la vittoria in quattro) - dall'altra parte però l'Udinese è la formazione che in generale ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio nel torneo in corso (13)