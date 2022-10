Finisce 0-0 la partita d'altissima classifica all'Olimpico tra Lazio e Udinese. Biancocelesti che però perdono Ciro Immobile per un infortunio muscolare. Friulani che colpiscono due traverse: una con Samardzic nel primo tempo e un'altra con Deulofeu a pochi minuti dal termine. Sottil e i suoi proseguono comunque la striscia di nove risultati utili consecutivi e rimangono, così come gli uomini di Sarri, in piena zona Champions League a quota 21 punti

LE PAGELLE