A San Siro il Milan affronta il Monza degli ex Galliani e Berlusconi. Un po' di rotazioni per Pioli che sceglie Origi in avanti, supportato dal tridente Messias-Diaz-Rebic. In mezzo c'è Bennacer. Palladino si affida a Pessina e Caprari in appoggio all'unica punta Mota. In difesa spazio ad Antov. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18