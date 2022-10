Problema muscolare alla coscia sinistra per il trequartista spagnolo, costretto a lasciare il campo al 53' dopo un controllo volante. Brahim Diaz, che con la sua doppietta ha indirizzato la partita tra Milan e Monza, è stato sostituito da De Ketelaere e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore: i rossoneri sperano che si sia fermato in tempo

Prima la doppietta che ha messo in discesa la partita per i rossonerI, poi l'infortunio e la sostituzione. Serata dolceamara per Brahim Diaz, protagonista assoluto nel corso di Milan-Monza. Dopo i due gol siglati nel primo tempo, nei primi minuti della ripresa il trequartista spagnolo è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.