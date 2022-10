Empoli-Atalanta, le probabili formazioni: Hojlund favorito su Zapata

Zanetti potrebbe optare per una soluzione con il doppio trequartista anche se la scelta più probabile è quella di una punta in più accanto a Destro: ballottaggio Satriano-Lammers. Gasperini potrebbe schierare Musso, mentre in attacco Hojlund pare favorito su Zapata. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 11.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Condividi

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, l'Atalanta va a caccia del riscatto per respingere da una parte l'assalto dell'Inter (vittoriosa contro la Samp) e per non perdere troppo contatto dal Napoli capolista e, di conseguenza, per mettere pressione al Milan che in serata se la vedrà con il Torino. Dal canto suo, l'Empoli deve riscattare la pesante sconfitta maturata allo Stadium contro la Juventus nella gara persa 4-0. La squadra di Zanetti deve difendersi dal possibile sorpasso di Bologna, Fiorentina e Monza. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 11.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Empoli, doppio trequartista o una punta in più? Mister Zanetti non dovrebbe cambiare molto rispetto al solito. C’è però un’opzione che frulla da tempo nella testa dell’allenatore ovvero il 4-3-2-1. Forse è ancora presto per il doppio trequartista dal primo minuto ma non è totalmente da escludere. L’infermeria è e resta popolata dai soliti noti ma forse si potrebbe recuperare in extremis Akpa-Akpro. In attacco si viaggia verso la coppia Destro-Satriano (ballottaggio con Lammers). Qualche dubbio, come sempre del resto, sulla trequarti. Non pare però esserci ballottaggio a tre visto che Pjaca è forse un po’ indietro rispetto a Baldanzi (in leggero vantaggio) e Bajrami.

EMPOLI (4-3-1-2), la probabile formazione: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Hass, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. All. Zanetti