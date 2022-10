Dopo la prima sconfitta contro la Lazio, l'Atalanta si riscatta battendo l'Empoli 2-0 a domicilio. Partita dominata dai nerazzurri, sbloccata al 32' dal ritorno al gol di Hateboer in Serie A dopo oltre due anni. Vicario tiene in vita i suoi parando un calcio di rigore a Koopmeiners, ma deve soccombere al quinto centro stagionale di Lookman. Nel finale annullati per fuorigioco il tris a Zapata e il gol della bandiera a Ebuehi. La Dea è seconda in attesa del Milan e la prossima settimana affronterà il Napoli