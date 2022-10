Dopo il successo in Europa League contro il Midtjylland, la Lazio si rituffa in campionato con l'obiettivo di non perdere terreno dal Napoli capolista e, quantomeno, restare in scia del Milan, e mantenersi nelle primissime posizioni della classifica. La Lazio arriva a questo match da sei gare di fila senza subire gol . Tuttavia, i biancocelesti saranno privi di Immobile e per questo Sarri schiera il tridente 'leggero'. Morale piuttosto alto in casa Salernitana dopo la vittoria dell'Arechi contro lo Spezia. Nicola potrebbe inserire Bradaric a sinistra e apprtare qualche cambiamento alla linea di centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.

Lazio, ballottaggio in mediana: Milinkovic o Luis Alberto

Un po’ di turnover in Europa League per poi rimettere tutti quelli visti contro l’Atalanta? Il piano di Sarri potrebbe sicuramente essere questo. La rotazione contro il Midtjylland ha riguardato due elementi in difesa, due in mediana e uno in attacco. Il preservato (a inizio gara) Pedro ovviamente ritroverà una maglia da titolare. Qualche punto di domanda in più in mediana viste le possibili soluzioni: Cataldi va verso la titolarità con Luis Alberto che spera (ma non è sicuro) di essergli accanto. Lo spagnolo è in ballottaggio con Milinkovic-Savic.



LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri