All'Olimpico la Lazio va in vantaggio poco prima dell'intervallo con un gol di Zaccagni su imbucata di Luis Alberto, ma crolla nella ripresa subendo tre reti. L'ex Candreva pareggia con un meraviglioso pallonetto, Fazio la ribalta, Dia in contropiede la chiude. Giallo pesante per Milinkovic-Savic: diffidato, salterà il derby. In classifica Lazio quarta con l'Inter, la Salernitana sale al nono posto