Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Napoli. Gasperini si affida a Ederson in supporto a Lookman e Hojlund. Spalletti sceglie Elmas al posto dell'infortunato Kvara e completa il tridente con Lozano e Osimhen. Subito grande occasione per Hojlund, salva Meret. Dopo il quarto d'ora Lookman sblocca su rigore (assegnato dopo l'on field review). Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky