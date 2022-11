Il Napoli vince in rimonta 2-1. Osimhen, gol e assist: è il migliore in campo. Bene anche Elmas, Lobotka e Meret. Nell'Atalanta Lookman e Maehle meglio di tutti, insufficienti Demiral e Scalvini. Zapata entra ma non convince. Tutti i voti della sfida di Bergamo