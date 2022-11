Gli azzurri conquistano la nona vittoria di fila e allungano in testa alla classifica. Subito una grande occasione per Hojlund, salvata da Meret, poi Lookman trasforma il rigore (fallo di mano di Osimhen) per il vantaggio della Dea. L’attaccante del Napoli si riscatta firmando il pari di testa e pochi minuti dopo confeziona l’assist per Elmas che ribalta definitivamente il punteggio

