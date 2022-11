Marotta nel pre partita: "La situazione Skriniar? Sono ottimista, è un professionista serio, ama la maglia che indossa - ha detto a DAZN -. È giusto che rivendichi i propri diritti, che sono principalmente economici. La negoziazione prosegue. Io, Ausilio e il suo agente ci siamo visti e ci vedremo in futuro, per una negoziazione serena. Il presupposto importante è che tutti vogliono una conclusione positiva, e io sono ottimista in questo senso. Quando? Tutti vorremmo chiudere il più in fretta possibile, non so se prima della pausa Mondiali. Ma nel giro di qualche settimana potremmo arrivare alla conclusione".