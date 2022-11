Allo Stadium si gioca l'ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. Allegri, senza Vlahovic, conferma il tandem Milik-Kean. In difesa gioca Gatti, Bonucci va in panchina, dove sono a disposizione anche Chiesa e Di Maria. Sarri è privo di Immobile e Zaccagni: nel tridente c'è Romero, con Felipe Anderson e Pedro. In difesa Hysaj al posto di Lazzari; ancora panchina per Luis Alberto. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45