Allo Stadium una doppietta di Kean e il sigillo nel finale di Milik decidono l’ultima gara di campionato prima della sosta per il Mondiale: Kean sblocca con un pallonetto su Provedel, poi raddoppia con un facile tap-in davanti alla porta. Nel finale Milik arrotonda su assist di Chiesa. La Juventus, alla sesta vittoria di fila in campionato (tutte senza subire gol), scavalca in classifica la Lazio e si porta al terzo posto, a -2 dal Milan