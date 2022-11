Palladino pronto a tornare alla formazione tipo per la sfida con la Salernitana. Dentro Rovella, Caprari e Marlon. Petagna in vantaggio nel ballottaggio con Dany Mota. Nella Salernitana, Nicola pronto a confermare Dia come partner d'attacco di Piatek. Torna sulla corsia Candreva, in mediana c'è Maggiore. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15

Monza, Palladino ripropone i titolarissimi?

Sconfitta di misura per i brianzoli contro la Lazio. Ovviamente è ancora presto per dare per sicuro un XI titolare anti Salernitana ma alcune scelte del giovedì potrebbero influenzare quelle domenicali. Un po’ di turnover a Roma si è visto. Alcuni sono partiti in panchina per poi subentrare ma altri hanno riposato per 90’. Possibile quindi che per l’ultimo appuntamento dell’anno si torni al ‘vecchio’ Monza. Rovella, Caprari e Marlon sono quindi papabilissimi titolari. Da monitorare Dany Mota che non era partito per Roma. Petagna quindi resta in pole.

MONZA (3-4-3), la probabile formazione: Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino