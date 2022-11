Al Bentegodi squadre in campo per una sfida salvezza. Rispetto alla gara con la Juve, Bocchetti rivoluziona il centrocampo: dentro Depaoli, Veloso, Tameze e Lazovic. Conferma per Djuric davanti. Gotti sceglie Gyasi e non Maldini in coppia con Nzola. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15