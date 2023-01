Primo ko in campionato per il Napoli, l'Inter si rilancia: è Dzeko a decidere il big match di San Siro con una bella incornata di testa su cross di Dimarco. Spalletti resta primo ma il Milan recupera tre punti e va a -5. Nerazzurri quarti vicini alla Juve è a -8 dalla vetta. Ritorno da titolare per Lukaku (anche vicino al gol, come Darmian). Al 90' decisiva una grande parata di Onana su Raspadori