Lecce-Lazio, le probabili formazioni: Cataldi recuperato, gioca dal 1'

Sarri può sorridere per aver recuperato Cataldi che sarà titolare a centrocampo. Luis Alberto (uomo mercato) non sarà a Lecce, mentre è ballottaggio tra Zaccagni e Pedro per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Baroni può fare affidamento su Banda che si gioca una maglia da titolare con Di Francesco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW TV alle 16.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Condividi

Dal quarto posto prima della sosta del Mondiale, la Lazio riparte a caccia del secondo posto del Milan distante soltanto 3 punti. La squadra di Sarri è anche alle prese con il mercato e con il nodo legato a Luis Alberto che, per questo motivo, non sarà a Lecce. Tuttavia l'allenatore della Lazio può sorridere per il recupero di Cataldi che sarà titolare a centrocampo. Ballottaggio tra Zaccagni e Pedro con il primo favorito. Dopo aver dimostrato di poter proprorre un ottimo calcio, il Lecce va a caccia di punti preziosi per allontanare le zone pericolose della classifica. Baroni ha recuperato alcuni dei giocatori infortunati ma resta ancora in forse Pongracic. Qualche ballottaggio nella scelta dell'undici titolare: Pezzella-Gallo e Banda-Di Francesco. Si gioca al Via del Mare, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW TV alle 16.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Lecce, Banda favorito su Di Francesco Buone notizie tra i giallorossi in vista della sfida contro la Lazio. Askildsen è l’ultimo in ordine di tempo ad essere rientrato a pieno regime. Guariti e recuperati anche Banda e Gonzalez. Resta in forse Pongracic. A sinistra Pezzella insidia Gallo mentre al centro ci saranno Umtiti e Baschirotto. In mediana favorito Blin. Davanti resta l’opzione legata a Di Francesco ma al momento Banda è favorito per completare il tridente con Strefezza e Colombo. LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Bllin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni