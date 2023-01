Ritorno alla vittoria per la squadra di Mourinho, che supera 1-0 il Bologna e torna a festeggiare dopo tre partite senza successi. Giallorossi subito in vantaggio con Pellegrini, che trasforma il rigore procurato da Dybala (fallo di Lucumì). Lo stesso argentino e Zaniolo sfiorano il raddoppio, emiliani a un passo dal pareggio al 96': decisivo Abraham che salva di testa sulla linea. Applausi per il 2003 Tahirovic titolare per la prima volta, tribuna invece per Karsdorp

