Al Milan basta un quarto d'ora per portarsi avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il risultato Leao, bravo a saltare Ochoa - al debutto in A - su assist di Tonali, che poi raddoppia con un bel destro a incrociare. Pioli sceglie Giroud dal 1', Diaz alle sue spalle: panchina per De Ketelaere. Nicola con l'ex Piatek insieme a Dia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SASSUOLO-SAMPDORIA LIVE