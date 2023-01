Il Milan ricomincia il campionato vincendo in trasferta con la Salernitana. Leao porta in vantaggio i rossoneri, sfruttando un assist di Tonali e superando Ochoa in uscita: sinistro da posizione defilata e palla in rete. Poco dopo radoppia lo stesso Tonali con un destro a incrociare. Nella ripresa gol annullato dal Var a Diaz per fuorigioco, prima del sinistro al volo di Bonazzoli che riapre i conti nel finale. In attesa della gara del Napoli, la squadra di Pioli si porta al secondo posto a 5 punti dalla capolista