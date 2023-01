Contro il Sassuolo, Manolo Gabbiadini ha ritrovato la rete in Serie A a distanza di 126 giorni dalla precedente (siglata il 31 agosto 2022 contro la Lazio); l’attaccante della Sampdoria può andare in gol in due presenze di fila in campionato per la prima volta da gennaio 2022 (serie di sei in quell’occasione), anche se contro il Napoli ha realizzato appena due marcature in 10 confronti nella competizione