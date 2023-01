Le scelte di Palladino

L'allenatore recupera Sensi ma non Rovella per la panchina. Così decide di arretrare ancora Pessina in mediana con Machin al suo fianco e dare fiducia a Ciurria nel ruolo di trequartista, con Birindelli a destra. In attacco ci saranno anche Caprari e Petagna, preferiti a Dany Mota. In difesa Caldirola, protagonista dell'autorete decisiva di Dumfries nel pareggio contro l'Inter, schierato al posto di Marlon con Izzo e Marì